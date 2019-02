Habillage : 2019 l’année du renouveau pour Logos FM

Au programme, une petite série de 5 jingles chantés déclinés et qui sera enrichie d’un nouveau jingle tous les mois pendant un an. En effet, Yves Courthaliac, directeur d’antenne de Logos FM, a souscrit à la formule de suivi mensuelle proposée par One Shot qui lui permet de recevoir chaque mois une trentaines de productions personnalisées incluant un jingle chanté inédit. "Avec les productions One Shot, notre habillage d'antenne n'a rien à envier aux grosses radios. De l'écoute, des conseils avisés, de la confiance, du suivi et de la réactivité. Le suivi mensuel et les productions quotidiennes permettent de booster l'antenne et d'avoir un habillage constamment réactualisé" a expliqué Yves Courthaliac. Des jingles exclusifs, créés sur mesure, un nouveau claim et aussi deux voix-offs (homme et femme) pour compléter un habillage intense, cru 2019.