HS Régies publicitaires - Planificateurs : les horlogers de la pub

"Je suis le dernier maillon de la chaîne publicitaire, entre le commercial et la mise en ondes."

"Plus il y a de spots locaux dans un écran, plus l’écran va être écouté et attirer de nouveaux annonceurs", assure Séverine. La radio veille aux consignes de diffusion et à la bonne programmation des campagnes des Indés Radios et des annonceurs locaux. Des pénalités peuvent être appliquées, en cas de non-diffusion, par exemple. Tous les six mois, les planifications du GIE sont classées en fonction de la meilleure diffusion. "J’essaye toujours d’être dans les premiers", confie Séverine. Et quand on lui demande si elle n’a jamais été tentée par l’antenne, la jeune femme répond dans un éclat de rire : "L’antenne ne m’attire pas. Je suis très bien à ma place, dans l’ombre."