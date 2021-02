HS Régies Pub - Targetspot à la conquête du monde

LLPR - Quelles sont les marques phares avec lesquelles vous travaillez aujourd’hui ?

CA - Nous sommes sur un portefeuille d'éditeurs premium nous permettant de couvrir le marché de l'audio dans toutes ses activations possibles, proposant aux annonceurs un reach riche et exhaustif (radios, webradios, streaming, podcasts, replay, enceintes connectées, text to audio, etc.). Sur le territoire français, nous comptons notamment Radio France Podcasts (France Inter, France Culture, France Info, France Musique), Sonos, Skyrock, Oüi FM, Shoutcast, HotMixRadio, Trinity Audio, Engle, Audiomack… Mais notre portefeuille d'éditeurs ne se limite pas à la France, nous avons également l'opportunité de monétiser des éditeurs étrangers tels que Prisa, Spreaker, Univision, Jack radio, etc.



LLPR - On assiste à l’explosion du podcast en France après les confinements, 17% des Français écoutent du natif, comment analysez-vous cette situation ?

CA - Depuis 2016, Radio France et Targetspot ont été précurseurs en France sur la monétisation du format podcast avec notre technologie propriétaire d'adstitching. Donc oui, nous constatons une forte appétence des auditeurs sur ce format et sommes sensibles à cette nouvelle forme de communication audio. La création originale audio n'est qu'au début au vu de l'organisation et des acquisitions des GAFAM sur le format podcast. L'analyse suggère que le succès de Netflix sur le format vidéo a créé des émules, nous ne sommes qu'au début du format podcast.



LLPR - Quelles sont vos ambitions pour 2021 ?

CA - Continuer à développer notre part de marché en restant incontournables sur le marché de l'audio. Proposer à nos clients des dispositifs innovants avec une offre éditoriale premium et exclusive. Enfin, continuer à être le porte-parole de ce média audio sur tous les territoires couverts par Targetspot.



LLPR - Bref, Targetspot affiche une belle santé partout ?

CA - Comme pour la France, la solide dynamique de croissance de Targetspot a été temporairement pénalisée par la crise sanitaire et économique de la Covid-19, mais tous sont revenus à un niveau normal d’activité. Nous avons également développé en fin d’année notre présence en Australie, Inde et Asie du Sud-Est en axant sur une stratégie de partenariat local. Le bilan de 2020 reste tout de même positif, avec également la signature de nombreux nouveaux éditeurs dans le monde entier.