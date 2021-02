HS Régies Pub - Le podcast, un format à fort potentiel

LLPR - Comment évolue l’offre de podcasts ?

RD - L’offre s’élargit avec de plus en plus d’acteurs et une très grande variété des sujets proposés. Il émane majoritairement de stations de radio, mais également de marques de presse, de chaînes TV ou d’acteurs dédiés.



LLPR - Quelle tendance suit la consommation ?

RD - L’étude Global Audio montre que la consommation suit cette dynamique, notamment pour les podcasts natifs dont la croissance des auditeurs mensuels atteint près de 50% en un an. Les niveaux d’audience restent encore inférieurs à ceux de la radio live ou du streaming musical.



LLPR - Commet valoriser ce format ?

RD - En dénombrant les téléchargements, notre mesure eStat Podcast propose une référence neutre et certifiée. Elle permet aux éditeurs de quantifier les évolutions, par thématique, par plateforme de diffusion et par équipement. En novembre 2020, elle mesure près de 104 millions de podcasts** écoutés en streaming ou téléchargés, soit 8,5 millions de plus qu’en début d’année.



** Podcasts d’éditeurs français marqués avec eStat Podcast et écoutés en France ou à l’étranger (base monde).