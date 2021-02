HS Régies Pub - 2021, plus que jamais l'année du développement de l’audio

KT - La communauté annonceurs a été bien évidemment plus contrainte dans ses activités. Les budgets étant souvent indexés à la capacité de chaque entreprise à produire et à être profitable, peu de secteurs ont été épargnés au global. Les cartes rebattues pour 2021. Cependant, on a vu aussi nombre de marques tirer leur épingle du jeu avec la bonne offre au bon moment pour les plus agiles et se voir accéder à une offre média jusqu’ici inaccessible. Pour les plus grandes, les secteurs plus épargnés, comme la protection, santé, domicile, la digital economy, l’alimentation, ont aussi révisé leurs stratégies de communication.



LLPR - Avec la crise, la communication des annonceurs a-t-elle profondément changé ?

KT - Si l’on découpe la période, en mars/avril, nous avons constaté un arrêt des communications commerciales aux promotions agressives pour laisser place à de la réassurance avec une communication plus corporate. Les RP et les leviers digitaux d’influence ont été privilégiés versus l’avant-Covid. En mai et l'été, un retour à une communication plus "real life", dans le quotidien Covid-19 des gens, locale et orientée sur l’essentialité, le lien social, l’entraide. Avec en prime de nouveaux annonceurs en TV et radio sur les marques de solutions digitales. Enfin, à la rentrée de septembre jusqu'à la fin d’année, une vague de communications sur les engagements RSE des entreprises et en même temps un certain retour aux promotions commerciales.



LLPR - Le digital prend-il de plus en plus d’importance ?

KT - Dans notre étude "The Brand Immersion 5 sur les Nouvelles Mouvances de Territoires", on a pu relever, à partir des données de notre partenaire Kantar Insights, que la crise a en effet accéléré les investissements digitaux, mais que les publicités offline sont finalement bien mieux perçues que les publicités online par les consommateurs. Et ce, sur les critères de confiance, de pertinence, de fun et de qualité notamment. À l’inverse, les publicités online sont jugées plus ennuyeuses, intrusives, et trop nombreuses. Certains formats online sont mieux perçus, comme le "branded content" des influenceurs ou les publicités dans les podcasts.