HS Régie Pub - "On est mal, patron ! On est mal !"

TV

Engrenages

Rien dans les poches

Palizzi (saison 2)

Paris, enquêtes criminelles (épisode 6)

Les Cordier, juge et flic ("Toutes peines confondues")



Théâtre

Le père Noël est une ordure

Cuisine et dépendances

La nuit de Madame Lucienne

Les chaussures

L'atelier



Cinéma

Tout pour être heureux

Le Père Noël

Shoe at your foot

Je préfère qu'on reste amis - Éric Tolédano et Olivier Nakache



Pub

Ikea "The dog"

Pages jaunes "The Party"

Tassimo "L'échappée belle"

M. Patate

Free "Cretin.fr"

Sofinco "Le client"

Renault "Le jogger"

Bahlsen "Le chien"

MAAF "Le départ en vacances"