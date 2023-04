HS Habillage - ChatGPT, un assistant commercial créatif

À celles et ceux qui font des bonds en lisant mes propos, je précise que je parle du marché local et non pas des grandes enseignes, marques et annonceurs régionaux ou nationaux qui doivent être dirigés vers des agences de communication et studios de production

professionnels aux talents inimitables. Mais sur le marché local, un assistant créatif comme ChatGPT ne peut pas nuire à la qualité des spots radio qui sont généralement conçus en quelques minutes par des "concepteurs", souvent amateurs, saturés de demandes quotidiennes. Vaut-il mieux des écrans publicitaires locaux remplis de réclames insipides ou ChatGPT peut-il aider à améliorer la diversité créative des spots locaux ? Question à laquelle cette citation d’Albert Einstein apporte une réponse : "La science est un outil puissant. L’usage qu’on en fait dépend de l’homme, pas de l’outil."