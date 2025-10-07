RadioTour Masterclass Express - 20 idées d’OPS radio pour booster vos revenus de fin d’année

-
Les opérations spéciales sont devenues un outil incontournable pour dynamiser les revenus publicitaires et renforcer la visibilité des stations. Concours, partenariats, événements locaux, campagnes digitales : chaque exemple présenté lors de cette masterclass illustre la manière dont une idée créative peut générer des résultats concrets en termes d’audience, d’image et de rentabilité.
Animée par Jean-François Duplaix et Michel Colin de Mediatic Conseils, la session s’adresse directement aux équipes commerciales des radios. Pragmatique et orientée résultats, elle fournira des idées immédiatement actionnables pour séduire de nouveaux annonceurs, renforcer la relation avec vos clients existants et stimuler les investissements en fin d’année, période clé pour l’activité.
20 cas concrets, 20 sources d’inspiration
15:30 – 16:00 : Masterclass Express “20 exemples d’OPS radio irrésistibles pour booster la fin d’année”
Un concentré d’idées inspirantes pour doper vos revenus et consolider vos relations commerciales à l’approche des fêtes.
