Mardi 7 Octobre 2025 - 05:50

RadioTour Masterclass Express - 20 idées d’OPS radio pour booster vos revenus de fin d’année


Notez


Comment transformer la créativité en chiffre d’affaires et séduire de nouveaux annonceurs malgré un contexte commercial tendu ? Au RadioTour Paris Île-France ce jeudi 09 octobre au Mercure Boulogne, la Masterclass Express de 15h30 offrira un panorama exclusif de 20 opérations spéciales (OPS) mises en œuvre par des radios en France et à l’international.



Les opérations spéciales sont devenues un outil incontournable pour dynamiser les revenus publicitaires et renforcer la visibilité des stations. Concours, partenariats, événements locaux, campagnes digitales : chaque exemple présenté lors de cette masterclass illustre la manière dont une idée créative peut générer des résultats concrets en termes d’audience, d’image et de rentabilité.
Animée par Jean-François Duplaix et Michel Colin de Mediatic Conseils, la session s’adresse directement aux équipes commerciales des radios. Pragmatique et orientée résultats, elle fournira des idées immédiatement actionnables pour séduire de nouveaux annonceurs, renforcer la relation avec vos clients existants et stimuler les investissements en fin d’année, période clé pour l’activité.


20 cas concrets, 20 sources d’inspiration

Afin d’adapter au mieux cette masterclass à vos besoins, un court questionnaire est proposé. En y répondant, vous permettez aux intervenants d’affiner le contenu et de cibler encore plus précisément vos attentes commerciales.

Répondre au questionnaire

15:30 – 16:00 : Masterclass Express “20 exemples d’OPS radio irrésistibles pour booster la fin d’année”
Un concentré d’idées inspirantes pour doper vos revenus et consolider vos relations commerciales à l’approche des fêtes.
Découvrez également le programme complet et les autres Masterclass sur ConnectOnAir en cliquant ICI.


Philippe Chapot
Fondateur et directeur de la publication de La Lettre Pro de la Radio et du Podcast et de Podcast... En savoir plus sur cet auteur


