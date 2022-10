DAB+ : une campagne pour les nouvelles radios à Bruxelles

Les auditeurs ne peuvent plus l’ignorer : " le DAB+, c’est la radio, en mieux ! ". Meilleur confort d’écoute, simplicité d’utilisation et une plus grande diversité de l’offre de radios disponibles, comme à Bruxelles, avec l’arrivée de 17 nouvelles radios bruxelloises, sont les véritables atouts du DAB+. De quoi ravir les auditeurs de la capitale belge.Pour promouvoir cette technologie, une campagne promotionnelle annonce l’arrivée des radios bruxelloise en DAB+. Le DAB+, ça s’entend, mais ça se voit donc aussi. Les arrières de bus bruxellois ont d'ailleurs été habillés aux couleurs du DAB+ et de l’affichage dans les lieux culturels bruxellois est aussi prévu pour renforcer la communication.Une campagne sur le digitale, en radio et en TV supporte également cette communication