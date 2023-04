HS Habillage - Corine Versini : une voix sur mesure

"On ne parle pas en 2023 comme en 2018, la radio est sans cesse en mouvement, chaque séance est une nouvelle proposition." Corine Versini

Comparant les voix d‘habillage aux clowns blancs qui présentent et mettent les autres en valeur, elle adapte le ton de sa voix aux émissions. À la demande de l’antenne, il faut avoir un ton assez tonique et une présence joyeuse pour la matinale du Double Expresso. Une présence amicale un peu plus rock pour Le Drive. Concernant le soir, un ton plus sexy, plus rock. Objectif : un accompagnement et une présence modelés pour chaque tranche horaire.“J’aime suivre mon fil conducteur, retrouver cette petite matière qui va faire que le tout, avec la musique, est beau et cohérent. En racontant des histoires derrière quelques mots, j’ai besoin que la note sonne juste pour correspondre au format de la radio, à sa couleur et aux animateurs. Mon phrasé aussi change selon les artistes : Indochine, Julien Doré, Juliette Armanet, Sting… Parfois, cela fait drôle de croiser certains artistes à la radio, en ayant fait des liners pour eux la veille, espérant les avoir bien « habillés »… comme un tailleur qui réajuste au gré des modes, de l’air du temps : on ne parle pas en 2023 comme en 2018, la radio est sans cesse en mouvement, chaque séance est une nouvelle proposition.”