Gulliver accompagne les podcasteurs

Gulliver est un fonds de création d’œuvres radiophoniques de fiction et de documentaire financé et mis en place en Fédération Wallonie-Bruxelles avec des partenaires français et suisses. Gulliver propose un soutien financier aux projets retenus, accorde des périodes de studios d’enregistrement et de mixage à la RTBF et à la RTS, et assure l’accompagnement à la réalisation, la production et la diffusion des œuvres. Depuis 2021, les partenaires ont décidé de scinder les appels à projets fictions et documentaires et de préciser le cadre d’intervention de Gulliver.

L’appel à projets documentaires radio et podcast a pour objectif de permettre aux auteurs, réalisateurs, ingénieurs du son... d’écrire ou de réaliser des œuvres originales documentaires, en exploitant les richesses et les particularités du langage sonore et radiophonique.