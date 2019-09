Groupe Force 1 acquiert 100% de Top Médias et de Galaxy

À travers l’acquisition de Top Médias, Groupe Force 1 s’installe à Dunkerque et représentera désormais auprès des annonceurs Delta FM (dont elle est la régie locale exclusive dans toute la région), Fun Radio, Skyrock et RDL, à Boulogne-sur-Mer, Delta FM, et renforce sa position à Saint-Omer en adjoignant les radios Delta FM et Métropolys à RDL. L’acquisition de Galaxy permettra à Groupe Force 1 de représenter RTL2 à Arras et Lens-Béthune. Sur les autres agglomérations, Force 1 Publicité est implantée à Lille avec Skyrock (dont elle est la régie locale exclusive dans toute la région), Douai avec RFM et Métropolys, Cambrai avec RFM, Lens-Béthune avec Horizon, Virgin Radio, Skyrock et RDL, Saint-Pol sur Ternoise avec RDL.





Grâce à ces deux acquisitions, Groupe Force 1 conforte sa position sur les marchés locaux et régionaux et devient le 1er acteur en matière de publicité radio au nord de Paris. Groupe Force 1, ce sont 7 millions de CA annuel et 40 collaborateurs.