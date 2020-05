GroupM et les radios d'autoroutes 107.7 s'intéressent aux vacances d'été

Bien que certains pays européens aient déjà annoncé étudier l'ouverture prochaine de leur frontières, la grande majorité de la population ne quittera pas le territoire français. 88% déclarent avoir l'intention de partir en vacances en France métropolitaine Ils n'étaient que 75% en 2019. Ce sont les régions côtières qui bénéficieront de la meilleure fréquentation. Même si 24% envisagent de partir à la campagne et 18% à la montagne, ils sont 60% à déclarer vouloir s'offrir des vacances à la mer.

Les conditions de sécurité sanitaire demeurent une préoccupation essentielle pour les Français et les moyens de transport utilisés sont clairement choisis en conséquence. 74% éviteront de prendre les transports en commun par peur de contamination Seulement 12% prévoient de prendre le train, 8% l'avion et 6% le bus. Par ailleurs, 87% privilégieront leur voiture personnelle comme moyen de transport La voiture leur semble être le moyen le plus sûr pour éviter de croiser d'autres personnes