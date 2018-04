Grazia lance une offre de podcasts

Lancé en 2009, Grazia est un magazine hebdomadaire féminin français spécialisé dans la mode, la beauté et les peoples. Il est édité par le groupe de presse Mondadori France, numéro 3 de la presse magazine française. Le titre est la propriété de Arnoldo Mondadori Editore, appartenant à Silvio Berlusconi et est édité à l'international dans 23 pays (source Wikipedia). La marque attire 2.5 millions de multireaders chaque mois (ACPM One Global 2018 T1) et 1.135 million d’internautes suivent la marque sur trois écrans et elle aurait une communauté de 730.000 fans. Les podcasts ne sont plus, depuis longtemps, réservés au monde de la radio. Plusieurs titres de presse français ont leurs podcasts comme Libération, Les Inrocks, Les Echos ou Slate. Mais leur présence reste encore relativement limitée. Grazia est déjà 69ème dans le classement des podcasts publiés par Apple.