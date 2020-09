Grand Prix Stratégies de l’Innovation média 2020 pour Champagne FM

Champagne FM, première radio musicale en Champagne-Ardenne, a décidé en octobre 2019 de se lancer un défi fou via son émission Nico Super-héros : protéger la nature en participant au reboisement de la région. Champagne FM lançait l'appel pour trouver, dans la région, une parcelle de terrain à reboiser. L'opération, menée en partenariat avec Reforest'Action a permis d'identifier une dizaine deprojets. Cinq dossiers ont été retenus (deux dans les Ardennes, trois dans la Marne) et bénéficieront tous d'un financement par Reforest'Action . C'est la parcelle d'Odile et Pascal à Givry-lès-Loisy, dans la Marne, qui accueillera la forêt Champagne FM et comptera à terme 2 000 arbres sur deux hectares. Soutenue par de nombreux artistes comme Tryo, M. Pokora ou Jenifer, l’opération a touché 800 000 personnes sur Facebook...