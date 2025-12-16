L’émission "Cultures Monde" récompensée par le Grand Prix de la Presse Internationale

Depuis 15 ans, du lundi au vendredi de 11h à 12h, Cultures Monde décrypte les enjeux qui secouent la planète en donnant la parole à ceux qui les vivent et les analysent. Un tour du monde accessible et vivant pour comprendre notre époque autrement.

Pour Emelie de Jong, directrice de France Culture : "C'est un honneur pour France Culture de voir ce prix décerné à "Cultures Monde", émission de référence pour comprendre les grands bouleversements qui façonnent le monde contemporain à l'échelle internationale. Cela vient récompenser le travail exigeant de l'équipe de l'émission, qui est engagée au quotidien pour rendre accessible la complexité de ces enjeux. Dans un contexte international marqué par les tensions et les bouleversements, cette distinction rappelle combien la géopolitique, lorsqu’elle est traitée avec rigueur, qualité et pluralisme, est au cœur de la mission de service public de France Culture."

