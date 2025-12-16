La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Mardi 16 Décembre 2025 - 07:50

L’émission "Cultures Monde" récompensée par le Grand Prix de la Presse Internationale


Le 12 décembre, l’Association de la Presse Étrangère (APE) a décerné à l’émission "Cultures Monde" le Grand Prix de la Presse Internationale dans la catégorie "radio". Le jury a récompensé Julie Gacon et Mélanie Chalandon, productrice et productrice déléguée, pour la place accordée à l’actualité internationale dans leur émission.


Chaque année, les prix de l’Association de la Presse Étrangère (APE) viennent couronner l’œuvre et les activités des femmes et des hommes des médias en France ayant contribué de manière significative au traitement et à la diffusion de l’information internationale © Radio France / Christophe Abramowitz
Pour Julie Gacon, productrice et Mélanie Chalandon, productrice déléguée de l’émission "Cultures Monde" :  "Dans une époque de grands bouleversements dans l'actualité mondiale et de perte de repères, il semble qu'il existe aujourd'hui une vraie volonté de compréhension des choses dans leur complexité, leurs nuances. Notre émission “Cultures Monde” se veut une passerelle avec le monde de la recherche. Du doctorant au chercheur émérite, nos invité·e·s permettent de prendre une juste distance avec l'actualité immédiate qu'ils s'efforcent néanmoins de "lire" au mieux, et transmettent aussi leurs connaissances au long cours. Avec le pari que nous faisons de parler de cette actualité à échelle humaine, celle des sociétés et des gens qui la vivent." 

Depuis 15 ans, du lundi au vendredi de 11h à 12h, Cultures Monde décrypte les enjeux qui secouent la planète en donnant la parole à ceux qui les vivent et les analysent. Un tour du monde accessible et vivant pour comprendre notre époque autrement.  
Pour Emelie de Jong, directrice de France Culture : "C'est un honneur pour France Culture de voir ce prix décerné à "Cultures Monde", émission de référence pour comprendre les grands bouleversements qui façonnent le monde contemporain à l'échelle internationale. Cela vient récompenser le travail exigeant de l'équipe de l'émission, qui est engagée au quotidien pour rendre accessible la complexité de ces enjeux. Dans un contexte international marqué par les tensions et les bouleversements, cette distinction rappelle combien la géopolitique, lorsqu’elle est traitée avec rigueur, qualité et pluralisme, est au cœur de la mission de service public de France Culture."
 

Tags : émission, France Culture, Julie Gacon, Mélanie Chalandon, récompense



Frédéric Brulhatour
