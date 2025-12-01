France Culture explore ses archives sonores pour les fêtes

La directrice de France Culture, Emelie de Jong, souligne : "Depuis plus de 60 ans, France Culture conserve dans ses archives des décennies de programmes, de voix, de récits et de témoignages. Ce fonds constitue un trésor sonore (…) Alors que tout s’accélère, prenons le temps d’écouter les trésors du passé qui éclairent le présent. Car j’en suis convaincue : le monde appartient à ceux qui l’écoutent".

D’autres contenus complémentaires sont également proposés en accès libre, dont "La Grande Traversée : Les mondes de Jules Verne", "LSD, la série documentaire" consacrée à Charles Wolff, et un hommage à Fernand Braudel, diffusé dans "Les Nuits de France Culture".