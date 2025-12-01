La Lettre Pro de la Radio & du Podcast
Lundi 1 Décembre 2025 - 08:50

France Culture explore ses archives sonores pour les fêtes


Du 1er au 31 décembre, France Culture propose "Nos Grandes Voix : paroles d’hier pour penser demain", une collection quotidienne d’archives issues de ses fonds radiophoniques. L’opération se présente comme un calendrier de l’Avent sonore, accessible sur franceculture.fr et l’application Radio France.



France Culture met en valeur ses archives à travers une sélection de figures intellectuelles et artistiques du XXe siècle. Chaque jour de décembre, les auditeurs pourront découvrir un nouvel entretien historique, parmi lesquels ceux de Paul Virilio, Agnès Varda, Edward Saïd, Toni Morrison ou Salvador Dalí. Ces extraits, issus d’émissions comme "À Voix Nue", "Les Nuits de France Culture" ou "Hors-Champs", veulent rappeller combien la parole enregistrée constitue une ressource précieuse pour comprendre les enjeux de notre temps.

La directrice de France Culture, Emelie de Jong, souligne : "Depuis plus de 60 ans, France Culture conserve dans ses archives des décennies de programmes, de voix, de récits et de témoignages. Ce fonds constitue un trésor sonore (…) Alors que tout s’accélère, prenons le temps d’écouter les trésors du passé qui éclairent le présent. Car j’en suis convaincue : le monde appartient à ceux qui l’écoutent".
D’autres contenus complémentaires sont également proposés en accès libre, dont "La Grande Traversée : Les mondes de Jules Verne", "LSD, la série documentaire" consacrée à Charles Wolff, et un hommage à Fernand Braudel, diffusé dans "Les Nuits de France Culture".

Tags : Emelie de Jong, France Culture, Noël, Radio France



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


