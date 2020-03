Thierry Steiner (Champagne FM) : " notre force reste le contenu, le local et le direct"

Nous ne donnons pas de leçons, nous passons à l'action avec l'aide de nos partenaires Reforest'Action et surtout, c'est le plus important, avec l'implication d'un couple d'auditeurs, Odile et Pascal, qui se sont merveilleusement investis et ont pris tous les engagements pour que la forêt Champagne FM grandisse. C'est aussi, pour moi, une immense fierté et une grande émotion. Odile et Pascal sont des auditeurs fidèles. Leur projet est de laisser cette forêt à leur petite fille Charlotte qui n'a que 14 mois mais qui a aussi passé la journée avec nous, mercredi. C'est une petite fille pleine de joie, généreuse de ses sourires. Un jour, elle réalisera la portée de ce que nous avons fait avec ses grands parents.

Bien sûr, nous devons aussi la portée médiatique de notre action au soutien et à l'action des artistes. Le groupe Tryo a été formidable. Ils sont venus à Givry-les-Loisy planter les premiers arbres, rencontrer les auditeurs, expliquer l'importance de projets de ce genre. On reçoit beaucoup d'artistes qui viennent nous rendre visite dans une logique de promo et, c'est normal. Je peux vous assurer que Manu et Guimzo n'étaient pas là en promo. Ils sont venus spécialement pour une cause qu'ils soutiennent. On a vécu un beau moment de communion en chantant tous ensemble "L'hymne de nos campagnes". Et ils ont promis de revenir en octobre pour suivre le projet.