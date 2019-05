Google : le français Radioline présente une application radio pour Android Automotive OS

Radioline multiplie les innovations pour se faire une place dans la voiture connectée. La société française, connue pour son application mobile de radios et de podcasts, a présenté une démo de son service utilisant Android Automotive OS, l'OS de pointe pour les constructeurs automobiles, lors de la conférence Google I/O qui s'est refermée jeudi dernier en Californie. L'équipe de Radioline a développé une application intelligente pour les conducteurs, qui comprend l'utilisation de l'assistant Google pour les commandes vocales. Depuis le menu, l'application permet d'accéder directement aux stations locales, aux stations favorites, aux podcasts les plus populaires et aux derniers épisodes, ainsi qu'à des défilements et clics de navigation.