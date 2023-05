Global Radio : 9.3 millions de personnes écoutent la radio sur des supports numériques

Chaque jour, 9.3 millions de personnes écoutent la radio sur les supports numériques, (16.7% des 13 ans et plus) soit 502 000 auditeurs de plus en 1 an. Cette progression de l’écoute de la radio sur les supports numériques est portée par le téléphone mobile, premier support numérique pour écouter la radio, avec 5.6 millions d’adeptes quotidiens, ainsi que par les enceintes à commande vocale. Ces dernières séduisent 1.4 million d’auditeurs chaque jour et devancent l’ordinateur en nombre quotidien d’utilisateurs pour écouter la radio.

L’écoute de la radio sur les supports numériques séduit particulièrement les 35-49 ans (22.4% chaque jour), les CSP+ (24,9%) et les Franciliens (20.1%).