Gims en concert privé avec Alouette

Les auditeurs doivent écouter la radio pour tenter de gagner leurs places. Ce concert privé est une animation uniquement sur invitation et réservé à 700 auditeurs. Des places sont aussi à gagner sur alouette.fr et les réseaux sociaux En 2019, Alouette indique qu'elle est la seule radio régionale à offrir un concert privé de Gims.

Alouette est aussi la première radio du Grand Ouest et la seule radio en province à atteindre le point d’audience nationale.