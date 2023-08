Gérard Klein : "Je suis très content et heureux de reprendre le micro et la route" €

LLPR - Dans quel état d’esprit êtes-vous avant de reprendre le micro ?

GK - Je suis très content et heureux de reprendre le micro et la route. Vous savez, je ne me prends pas la tête, je suis un petit jeune de 80 ans qui débute... La radio, c'est une passion pour moi, l'une de mes toutes premières avec le cinéma, la télé. Quand Patrick Roger me l'a proposé, j'ai dit oui tout de suite à condition de ne pas rester en studio mais d'aller sur le terrain, de parcourir le pays.