Générations : un record historique d’audience depuis sa création

Avec 328 000 auditeurs quotidiens en Île-de-France, Générations devient la première radio francilienne et devance de nombreuses radios nationales : Fun Radio, Virgin, RTL2, Chérie FM … "Générations se positionne comme un acteur incontournable de la culture Hip-Hop en France" rappelle la station qui propose "une programmation unique en mettant en avant toute la journée des artistes émergents. "La Hip-Hop Soul Radio" est plus que jamais un appui majeur dans leur évolution".



Et, en cette période de confinement, Générations diversifie ses contenus digitaux, des nouveaux concepts font surface sur sa chaîne YouTube et sur Instagram. Le site internet continue d'informer 24h/24 sur l'actualité Hip-Hop. La station progresse également sur l’audio digital en totalisant plus de 2 millions d’écoutes actives en février, et connait depuis le début du confinement une forte progression sur son flux premium et ses 30 webradios thématisées.