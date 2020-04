Le Point s’allie à Acast pour développer son offre de podcasts

"Pour Acast, notre but est d’étendre l’usage du podcast. En signant avec de gros éditeurs de presse tels que Le Point, nous sortons de plus en plus le format du podcast de son cercle historique et nous permettons d’étendre le rayonnement de ce média" a commenté Yann Thébault, directeur général France de Acast. "Nous les aidons à se réinventer en touchant une audience plus élargie grâce à cet accompagnement vers une stratégie digitale. Notre but, c’est de les aider à trouver une autre manière de parler à leur audience et comment la faire grandir".

Depuis septembre 2019, Le Point a lancé 5 podcasts sur la plateforme. Dernier né de la série, "Mon métier n'existe pas" explique des professions indéterminées de la vie de tous les jours.