"Génération Sheila" est de retour sur Nostalgie Belgique

Chaque dimanche de l’été, de 9 à 10h, Sheila dira tout de ces moments de vie extraordinaires aux auditeurs. Elle est l'artiste féminine française à avoir enregistré le plus de tubes entre 1963 et 1982. Elle a également été l'une des rares chanteuses françaises à avoir été classée dans les charts américains.

"Sheila est une artiste exceptionnelle qui a marqué plusieurs générations. Des yéyés à aujourd’hui, elle a vécu tellement de choses et côtoyé tellement de célébrités que lui demander de revenir sur Nostalgie me semblait une évidence. Après Sheila et Ringo, nous aurons donc le plaisir d’écouter Sheila et Bruno tous les dimanches" a expliqué Frédéric Herbays, directeur des programmes à Nostalgie Belgique.