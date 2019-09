Gaétan Roussel a fait son retour sur RTL2

Cette saison 2019-2020 marque le retour du chanteur Gaëtan Roussel sur RTL2. Le chanteur est aux commandes de son émission hebdomadaire "Clpa Hands", chaque dimanche de 19h à 20h. Au programme un entretien intimiste d'une heure avec un artiste mais aussi un live acoustique. Gauvain Sers et Clara Luciani ont été les premiers à s’être prêtés à l’exercice.

Gaëtan Roussel est auteur, compositeur et interprète, il s'est fait connaître avec son groupe de rock Français "Louise Attaque", lancé en 1994 dont le premier album a généré plus de 2.8 millions de ventes. Le groupe s'est reformé en 2015. Gaëtan Roussel mène une carrière solo en parallèle et a écrit pour des artistes tels que Vanessa Paradis, Louane ou Alain Bashung.