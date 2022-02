Fun Radio s'installe au club So Rouen

Le but ? "Faire la fête jusqu'au bout de la nuit avec tous les auditeurs de notre antenne. La soirée prendra place au So Rouen, un club très prisé, qui fédère de nombreux fans de musique électronique. En direct de l'établissement, notre animateur et DJ Alex Wat, proposera un Before Fun Radio d'exception" annonce la station du Groupe M6. "De 19h à 21h, il mixera, aux côtés du DJ résident du club, Will Tyler, les plus grands tubes qui passent chaque jour sur Fun Radio".Pour participer à la soirée, les auditeurs peuvent réserver leurs places gratuitement en cliquant ICI . La soirée sera également à suivre sur funradio.fr et l'application Fun Radio.