Fun Radio rend hommage à Aviccii

Jusqu'au lundi 10 Juin, Fun Radio fait appel à la générosité de ses auditeurs, aux amoureux de l’art, de la musique et d’Avicii et met en vente via funradio.fr l’oeuvre sur toile de Mush (3.2 m x 2.4 m). Cet artiste de street art a reproduit la pochette de l’album Stories (sortie en 2015), un an après la disparition d’Avicii. Le gagnant sera tiré au sort parmi tous les participants et les bénéfices de cette vente seront intégralement reversés à la fondation.

La fondation “The Tim Bergling Foundation” a été lancée par les parents du DJ suédois le 20 avril dernier, un an jour pour jour après la mort de l’artiste. L’objectif est, en autre, de soutenir les personnes et associations travaillant dans le domaine de la santé mentale et de la prévention du suicide.