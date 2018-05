Fun Radio reçoit Kendji Girac

Durant une heure, le chanteur qui sortira son 3e album le 31 août, répondra aux questions de la famille et participera aux happenings que lui préparent Karel, Alice, Marion et Anne-So. Ses fans pourront également lui poser des questions en appelant la radio et en réagissant sur les réseaux sociaux. Devant une vingtaine d’auditeurs privilégiés, Kendji Girac interprètera son dernier titre "Maria Maria" ainsi que ses plus gros succès "Andalouse", "Gitano" et "Conmigo".

De 19h30 à 19h50, Kendji Girac sera également en direct sur la page Facebook de Fun Radio, au micro de Marion et Anne-so pour une interview digitale.