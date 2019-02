Fun Radio prépare sa Fun Radio Ibiza Expérience

La 3e édition Fun Radio Ibiza Experience avait réuni 17 000 spectateurs en avril 2018. La semaine dernière, Fun Radio a dévoilé le nom du premier DJ à rejoindre l’édition 2019 : KSHMR. La suite du line-up sera dévoilé progressivement sur l’antenne pour cet événement que Fun Radio définit comme "un show unique à Paris" (...) "Les plus grands DJ joueront leurs sets et mixeront les plus gros tubes Dance/Electro du moment. Une expérience inédite diffusée en direct sur Fun Radio".

La Fun Radio Ibiza Experience est un événement produit par Fun Radio, la filiale Diversifications du Groupe M6, M6 Interactions et Hï Ibiza. Les premières places, proposées à partir de 39 euros, sont en vente sur toutes les plateformes de billetterie.