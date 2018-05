Fun Radio en campagne avec l'ElectroBeach Festival

Ainsi, Fun Radio se déploie en affichage (637 faces) sur les villes de Lyon, Marseille, Montpellier, Perpignan et Béziers et invite ses auditeurs à gagner des Pass pour l’Electrobeach Music Festival. Au programme : transport, hébergement et Pass festival 3 jours en VIP pour deux personnes afin d’assister aux sets "des meilleurs Djs de la planète".

Partenaire pour la 5e année consécutive de l’Electrobeach Music Festival, Fun Radio délocalisera son antenne durant trois jours et proposera à ses auditeurs des interviews des DJs et retransmettra en direct, depuis Port Barcarès, l’intégralité des sets. L’Electrobeach Music Festival est "le plus gros festival de musique électro en France et rassemble chaque année près de 200 000 personnes".