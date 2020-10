Fun Radio Live s'installe à Paris avec Ofenbach

Fun Radio invite ses auditeurs à faire la fête tout en respectant les gestes barrières. Sur le rooftop du Generator Hostel, les Ofenbach, composés de Dorian et César, mixeront leurs plus grands morceaux (Katchi, Paradise, Rock It, Be Mine, ou bien encore Insane) pendant cette soirée inédite. L'animateur Dj animateur Alex Wat sera également de la partie avec un mix d’une heure juste avant le passage du duo parisien.

Cet événement est uniquement sur invitation. Les auditeurs pourront le suivre en direct de 19h à 21h sur Fun Radio