France Musique lance Piano Zen, sa dixième webradio

Piano Zen, première webradio "d’ambiance" de la chaîne, propose un voyage musical préparé à partir de multiples répertoires pianistiques d’hier et d’aujourd’hui, allant des musiques classiques, romantiques ou modernes, aux musiques minimalistes et néo-classiques, sans négliger les musiques actuelles, les courants "ambient", le jazz, la musique de film, les transcriptions… faisant la part belle au piano solo mais aussi au piano en petite formation ou accompagné d’un orchestre. Un voyage musical pour une écoute réconfortante, sereine et planante.

Piano Zen est produite par le trio de programmateurs des webradios de France Musique : Olivier Le Borgne, Robert Rudolf et Benjamin Hertz.