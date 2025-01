France Musique au-dessus du million d’auditeurs quotidiens

Au-delà des performances à l’antenne, France Musique enregistre des résultats impressionnants sur le numérique, confirmant une forte adoption de ses contenus en ligne. En décembre 2024, la station a comptabilisé 2.3 millions d’écoutes à la demande, une progression spectaculaire de 18% en un an.

Le lancement de la saga Mozart a rencontré un franc succès, atteignant les 250 000 écoutes, tandis que les contenus jeunesse continuent de séduire avec plus de 350 000 écoutes à la demande. Le podcast "MAXXI Classique", chronique de la matinale, a également connu une belle performance avec 110 000 écoutes, soit une hausse de 55% sur un an.

Par ailleurs, les écoutes en direct atteignent 3.2 millions par mois, dont 1.3 million provenant des 10 webradios de France Musique, soit une augmentation de 7% en un an. Sur le volet vidéo, la station réalise également un excellent score avec 5.8 millions de vidéos vues en novembre 2024, marquant une progression de 11%.