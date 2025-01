France Maghreb 2, sponsor wifi de la 20e édition du Paris Radio Show

France Maghreb 2, station nationale indépendante, diffuse un programme interactif et pluriel sur 9 villes en FM et plus de 27 en DAB+, avec des développements prévus à Belfort-Montbéliard, Beauvais, Chartres, et bien d'autres. Radio généraliste et citoyenne, elle s'adresse à un public intergénérationnel, particulièrement attaché à la culture franco-magrébine, tout en offrant des contenus variés allant des débats aux divertissements. Par cette initiative au Paris Radio Show, France Maghreb 2 renforce son engagement pour l'accessibilité et l’interconnexion, des valeurs au cœur de son identité.