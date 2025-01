France Inter domine le marché des replays en décembre

Avec 40,3 millions d’écoutes et de téléchargements, France Inter conserve la première place. Ses émissions, telles que "Affaires sensibles" et "Zoom Zoom Zen", sont particulièrement prisées en réécoute. En deuxième position, RTL cumule 28,3 millions d’écoutes, portée par des émissions comme "Les Grosses Têtes" ou "L’Heure du crime", qui continuent de séduire les auditeurs en différé. RMC, avec 27.3 millions d’écoutes, reste un concurrent direct, grâce à des replays populaires comme "L'After Foot "et "Les Grandes Gueules", qui bénéficient d’une audience très fidèle.

Outre les leaders, France Culture se démarque avec 23 millions d’écoutes, confirmant l’intérêt des auditeurs pour des contenus culturels et éducatifs. Europe 1, de son côté, continue de performer avec 14 millions d’écoutes, grâce à des émissions comme "Hondelatte raconte".