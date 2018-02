France Culture : un livre CD pour être zen

Christophe André est médecin psychiatre, spécialiste des troubles émotionnels, anxieux et dépressifs dans le service hospitalo-universitaire de l’hôpital Sainte-Anne. Lauréat du prix Jean Bernard de la Fondation pour la recherche médicale en 2016, il est l’auteur de nombreux ouvrages de vulgarisation scientifique qui connaissent un immense succès en France et à l’étranger dont "3 minutes à méditer".

Dans ce livre, Christophe André invite les auditeurs de France Culture, et les autres, à comprendre ces instants vécus à bas bruit (regrets, solitude, ruminations, etc.) qui signent notre humanité, dans sa force et sa fragilité. C’est un voyage dans le monde des émotions et des sensations. Le livre (190 pages) comporte un texte original qui explique l’importance de l’intériorité dans un monde où l’extérieur (les apparences, l’urgence, la performance) prend souvent le pas sur la vie intérieure et où les multiples sollicitations nous déconnectent de cette partie cachée de notre esprit ainsi qu’un CD de MP3 avec possibilité de télécharger les chroniques.