France Culture met L’Orient-Express dans un podcast

Promesse de nouveaux horizons, l’Orient-Express fascine. Train de luxe international qui relie Paris à Constantinople, il est aussi le symbole d’une certaine époque et d’une certaine Europe, où les avancées technologiques se mêlent aux courants artistiques des années 1920 - le style Art déco - et aux soubresauts géopolitiques. Les quatre épisodes s'intéressent respectivement à la locomotive, au wagon-lit, à la voiture-bar et au wagon-restaurant.

Cette série en 4 épisodes de 15 minutes est produite par Mathias Énard et réalisée par Laure-Hélène Planchet. Ce podcast est également diffusé dans le cadre d'une exposition à la Villa Médicis à Rome : "Orient-Express & Cie : itinéraire d’un mythe moderne". Une exposition qui se tient du 17 mars au 21 mai 2023.