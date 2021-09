France Bleu partenaire du Festival de l'info locale

France Bleu s'affichera au prochain FIL à Nantes, le jeudi 23 septembre à 14h30, dans le cadre d'une conférence intitulée "La place des médias et de l’info dans la vie locale" avec Jean-Emmanuel Casalta, Directeur de France Bleu. Citoyenneté active et environnement sont au cœur des préoccupations des Français sur tout le territoire. Circuits courts, recyclage, qualité du cadre de vie…, autant de tendances qui renforcent l’intérêt et la sensibilité des citoyens pour la vie locale. Les médias locaux, acteurs, moteurs et miroirs de la vie locale, sont donc à l’orée de transformations considérables.

Tels seront, en substance, les grands axes de l’intervention de Jean-Emmanuel Casalta, directeur de France Bleu, intervention qui sera suivie d’un temps de questions/réponses.