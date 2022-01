France Bleu lance "L'Odyssée de Musky"

Rappelons que France Bleu est partenaire historique de "La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc" depuis la première édition. Cette course, parmi les plus difficiles, qui dure 12 jours sur plus de 300 km avec 10 000 mètres de dénivelé, réunit 53 mushers, femmes et hommes engagés dans la même course pour le même classement. Et bien sûr 600 chiens athlètes de haut niveau sur des parcours spectaculaires dans une vingtaine de stations. L’édition 2022, la 18e, se déroule du 8 au 19 janvier 2022.

Ce podcast "L’Odyssée de Musky" a été tourné dans le cadre de "La Grande Odyssée Savoie Mont Blanc".