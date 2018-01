France Bleu devient 6e radio de France

Record également en part d’audience à 26,1%. Radio France atteint une audience cumulée de 27,3% dans un contexte de baisse du média radio. Avec 7,0% d'audience cumulée, France Bleu est stable sur un an et prouve que "la proximité est une valeur incontournable auprès du public". Le réseau de Radio France profite également de la baisse d'Europe 1 pour se hisser à la 6e place du podium. La radio est écoutée par 3 760 000 auditeurs chaque jour. Son site internet établit quant à lui un nouveau record en décembre avec 11.5 millions de visites tous supports confondus (+ 69% en un an).