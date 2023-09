France Bleu de retour à La Ciotat avec trois concerts

Le jeudi 14 septembre, France Bleu accueillera Christophe Maé et Joachim Garraud. Le vendredi 15 septembre, le réseau local de Radio France invitera Selah Sue et Laurent Wolf. Enfin, le samedi 16 septembre, France Bleu recevra Louis Bertignac. Ces concerts seront ensuite diffusés sur l’antenne de France Bleu, le jeudi 28 septembre 2023 à 20h (Christophe Maé), le samedi 23 septembre 2023 à 22h (Joachim Garraud), le jeudi 12 octobre 2023 à 20h (Selah Sue), le samedi 7 octobre 2023 à 22h (Laurent Wolf) et le jeudi 2 novembre 2023 à 20h (Louis Bertignac).

Depuis quelques jours, les auditeurs de France Bleu Provence peuvent gagner des invitations en écoutant France Bleu Provence ou en se connectant sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu, de la ville de La Ciotat et de l’office du tourisme.