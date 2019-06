France Bleu Provence a lancé une radio temporaire

Cette radio temporaire diffuse depuis jeudi et jusqu'à dimanche soir. Les équipes de France Bleu Provence sont en lien permanent avec les services en charge des mobilités lors de l’événement jusqu'à ce dimanche 23 juin de 6h à 10h et de 18h à 23h. Au programme : les informations pratiques relatives à la circulation, aux parkings et services de navettes, depuis un studio installé dans le centre opérationnel de décision (COD) du Grand Prix de France de Formule 1.

"France Bleu Provence pourra aussi prendre l’antenne à tout autre moment de la journée si la situation l’exige et poursuivra parallèlement sa diffusion sur sa fréquence habituelle : 103.6 dans les Bouches-du-Rhône et 102.9 dans le Var" explique la station de Radio France.