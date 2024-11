France Bleu Hérault se met "À Hauteur d’enfants"

Le festival célèbre la diversité des formats sonores à travers des spectacles et des jeux. Parmi les moments forts, les jeunes pourront participer à des fictions radiophoniques en direct, s’initier au rap ou explorer les sons en 3D. La musique, l’imaginaire et l’apprentissage se mêlent dans des créations originales comme "Piletta Remix" et "Merci Rémi". Ces activités mettent en lumière l’importance de l’écoute dans un monde saturé par les écrans, tout en cultivant l’amour du son et de la radio.

"Si le devoir de la radio de service public est bien sûr de parler à tous, le défi le plus fou du moment est assurément de parler de radio avec les plus jeunes, avec les enfants. Leur consommation du média est en pleine mutation" a indiqué Philippe Moity, directeur de France Bleu Hérault.