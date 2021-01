Festival du Livre Audio et du Podcast : késako ?

Les passerelles entre ces deux formes de contenus sonores reposant (pour le moment...) sur des modèles économiques différents se multiplient. Livre audio et podcast intéressent en effet un public qui jongle, de plus en plus facilement, avec les différents formats de contenus sonores. Afin de satisfaire des visiteurs toujours plus curieux, le festival inclut, pour la première fois cette année, une journée dédiée au podcast, avec notamment des ateliers à destination du grand public. "Nous proposerons des ateliers de création de podcast, notamment en lien avec le livre audio, en présence de professionnels du livre et du son, et en partenariat avec la Médiathèque André Malraux, afin d'initier le public à la production de podcasts", précise Cécile Palusinki.