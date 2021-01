FSER 2021 : un nouveau dispositif pour le traitement des dossiers

Le dossier présenté sera examiné dans son ensemble. L'examen de votre demande de subvention sélective en 2021 se fera au regard des actions menées en 2020. Vous compléterez la note d'activité comme vous le faites habituellement et vous fournirez, en complément, les pièces justificatives comme d'ordinaire. Une annexe spéciale crise sanitaire sera jointe à ce dossier. Elle vous permettra de justifier des actions qui n'ont pu être menées à cause de la crise sanitaire (ex : ateliers radios, direct depuis les festivals...). Ces actions non menées pourront être valorisées à la condition expresse que vous joigniez des attestations ou pièces justificatives de vos partenaires extérieurs indiquant que l'action n'a pu être conduite à cause de la crise.