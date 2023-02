FRAP : une nouvelle semaine des radios associatives

À l’occasion de la Journée mondiale de la radio 2023, l’Unesco souligne que la radio indépendante est un pilier de la prévention des conflits et de la consolidation de la paix. Les radios de la FRAP, riches de leur diversité, proposeront des portes ouvertes, des émissions spéciales, des documentaires, des ateliers et des échanges de programmes.

Plusieurs radios ouvriront notamment leurs portes au public : La Tribu (le 10 février de 17h à 20h à Saint-Nazaire), Jade FM (le 13 février de 10h à 15h à Pornic), Nov FM (le 17 février à 20h à Saint-Gervais), NTI (le 18 février de 10h à 18h à Saint-Philibert-de-Grand-Lieu), Prun' (le 18 février de 10h à 16h), SUN (le 18 février à Nantes, Cholet et Saint-Nazaire), L'Autre Radio (le 18 février de 09h30 à 13h à Château-Gontier) ou encore Radio G! (le 19 février de 10h à 19h à Angers).