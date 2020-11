FIP : une rentrée record avec 3.2% d'audience cumulée

Créée en 1971, à et pour Paris afin de proposer une parenthèse de douceur au milieu de l’enfer d’un périphérique bondé, et substituer des envolées mélodiques au concert des klaxons, FIP continue, 50 ans plus tard, à tenir ses promesses et à être plébiscitée en Ile-de-France.

La station de Radio France fêtera d'ailleurs ses 50 ans en 2021. Le 5 janvier 2021 marquera d'ailleurs la date anniversaire de la création de la radio. Une conférence de presse digitale sera organisée le 17 décembre prochain afin de présenter l'ensemble des festivités qui se dérouleront tout au long de l'année 2021...