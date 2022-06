FIP fête la musique le 21 juin

Pour célébrer les 40 ans de la Fête de la musique, FIP réunit une affiche à son image : "originale, raffinée, éclectique et gourmande". Au menu 5 étoiles de cette soirée, le phénomène Metronomy et sa pop douce-amère et puissamment visuelle, les jumelles franco-cubaines d'Ibeyi et leur tout nouvel album Spell 31, le saxophoniste félin Laurent Bardainne et son élégant quartet Tigre d'Eau Douce, mais aussi le crooner pop Bertrand Belin qui confirme son virage électro / new wave dans son 7e album Tambour Vision, sans oublier la bluffante chanteuse, multi-instrumentiste, DJ et productrice londonienne Emma-Jean Thackray.

L'entrée sera gratuite dans la limite des places disponibles. L'ouverture des réservations a lieu ce 10 juin à 10h sur maisondelaradioetdelamusique.fr.