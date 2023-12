FIP démarre "La Discomobile"

Dédié aux petits et grands enfants à partir de 7 ans, ce nouveau rendez-vous a été conçu spécialement pour les jeunes esprits curieux voulant écouter les mots et les airs des grandes icônes qui ont fait fredonner et danser leurs parents. Une manière ludique et éducative d'explorer les parcours inspirants des artistes légendaires à travers le temps. Les premières étapes du voyage de "La Discomobil"e se feront en compagnie de Bob Marley, David Bowie, Daft Punk, Aretha Franklin et Beyoncé.

"La Discomobile" est un podcast d’Émilie Blon-Metzinger et Alexandre Girard, en ligne dès le 1er janvier 2024.